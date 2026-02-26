アシロが続伸。２５日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で英投資ファンド、アセット・バリュー・インベスターズの保有株比率が３１．０１％から３２．０１％に上昇したことが判明した。保有目的は「純投資及び重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は１７日。「アクティビスト（物言う株主）」として知られる同ファンドによる保有株比率の上昇を材料視する買いが流入している。 出