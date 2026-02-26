出前館は大幅高。昨年来安値圏で動意づいている。米ドアダッシュ＜DASH＞傘下でフィンランド発祥の「Ｗｏｌｔ（ウォルト）」が２５日、日本から撤退すると発表した。３月４日までは通常通りサービスを提供するという。同業の撤退によってフードデリバリー業界の競争環境が緩和し、出前館の事業環境に追い風になるとの見方から買いを呼び込んでいるようだ。 出所：MINKABU PRESS