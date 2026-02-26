ＡＩＲＭＡＮが４日続伸している。２５日の取引終了後に、昨年４月１日付で社名を「ＡＩＲＭＡＮ」に変更したのを記念して、社名変更記念株主優待を実施すると発表しており、好材料視されている。 ２６年３月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数１０００株未満でＱＵＯカード１０００円分、１０００株以上で同２０００円分を提供する。なお、今後の株主優待については、業績動向や経営