セキュアが反発している。２５日の取引終了後、本格販売を始めたＡＩの画像解析による手荷物検査システムが国内大手小売店を中心とする数百店舗で導入が決まったと発表しており、材料視した買いが集まっている。従業員の盗難防止を目的とするシステムであり、従来の手荷物検査は人手が必要な目視で実施されていたが、同システムでは従業員が荷物をカメラにかざすだけで検査が完了する。 出所：MINKABU PRESS