「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、サンコーが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ２６日の東京市場で、サンコーは上昇一服。前日につけた昨年来高値７５９円まで駆け上がったことから高値警戒感が出ているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社は今月６日に２６年３月期通期の連結業績予想を修正し、売上高の見通しは従来