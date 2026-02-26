ヒビノが大幅反発し昨年来高値を更新している。２５日の取引終了後に、業務用音響・映像・照明機器などの販売施工会社であるアセント（東京都港区）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 今回の子会社化により、大規模プロジェクトに対応するための供給体制や導入後の活用までを見据えた提案力の強化、取り扱い商品の相互活用による収益機会の拡大などのシナ