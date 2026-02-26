UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦2日目が25日に開催され、ベスト16が出そろった。昨季王者のパリSGはモナコとのホームゲームを2-2で終え、2戦合計スコア5-4で勝利。最多15回の優勝を誇るレアル・マドリーは本拠地でベンフィカを2-1で下し、2試合合計3-1で突破を決めた。また、アタランタはホームでドルトムントを4-1で撃破し、2戦合計4-3と逆転。ガラタサライは敵地でユベントスと戦い、延