【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NEXZ初のライブ映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』が、2月26日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング（2026年3月2日付：2026年2月16日～2月22日集計）」で1位を獲得。「One Day」のパフォーマンス映像がフルサイズで公開された。 ■NEX2Yと「共に進もう」という想いが込められた「One Day」 2月18日にリリースされ