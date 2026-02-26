歌手の工藤静香（55）が26日までに自身のインスタグラムを更新。手作りケーキを披露した。「人参レモン生姜オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ」と書き出し、クリームがのせられたケーキのショットをアップ。「柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」とつづり、「絞り殻にシナモン、卵2.ココナッツオイル大さじ山盛り2くらい全粒粉大さじ山盛り3くらい、ベーキングパウダー小さじ半分、ナッ