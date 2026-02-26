愛知県警豊田署員が配布した自動車窃盗の対策を呼びかけるチラシ＝昨年2月、愛知県豊田市2025年の自動車盗の認知件数は6386件（前年比306件増）で4年連続で増加し、摘発人数は744人（同144人増）だったことが26日、警察庁のまとめで分かった。トヨタ自動車のランドクルーザーなどの高級車が狙われ、海外へ不正輸出されている実態があり、警察当局が警戒を強めている。車種別ではトヨタ車が上位を占め、ランドクルーザーが1177