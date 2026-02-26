ホワイトソックスの球団公式インスタグラムや公式X（旧ツイッター）が25日（日本時間26日）に更新され、村上宗隆内野手（26）と元ロッテ監督の井口資仁氏（51）の2ショット写真を公開した。球団公式インスタグラムは両者がキャンプ地であるキャメルバックランチで会ったとして2ショット写真を公開。2人とも微笑を浮かべ、カメラに視線を送った。井口氏は2005年から07年までホワイトソックスでプレー。メジャー1年目の05年に