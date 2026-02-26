北九州市の空手塾で教え子8人にわいせつ行為を繰り返したとして、不同意性交罪などに問われた元経営者の男（62）に、福岡地裁小倉支部は26日、懲役24年の判決を言い渡した。求刑は有期刑上限の懲役30年だった。