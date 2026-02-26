ウクライナのゼレンスキー大統領＝2月14日、ドイツ・ミュンヘン/Liesa Johannssen/Reuters（CNN）ロシアによるウクライナ侵攻が5年目に入る中、トランプ米大統領が25日、ウクライナのゼレンスキー大統領と協議したことが分かった。会話の内容に詳しい関係者が明らかにした。今回の電話協議は、ゼレンスキー氏がトランプ氏に対して公にウクライナ支援の継続を呼びかけているタイミングで行われた。ゼレンスキー氏は今週、CNNの取材