ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は２５日（日本時間２６日）にアリゾナ州スコッツデールでのダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発で初登板。１回１／３を投げ、３安打３失点、３三振２四球だった。打者９人に３６球、最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークした。チームは１０―７で勝った。予定の２回を投げ切ることができなかった佐々木について、試合後、ロバーツ監督が語った。一問一答は以下の通り。―