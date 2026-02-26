ロックバンド「XJAPAN」のYOSHIKIさんが2026年2月24日にインスタグラムを更新し、ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんの訃報を受けて、「深い悲しみを感じています」などと追悼コメントを投稿した。「正直、言葉がすぐには出てきませんでした」LUNA SEAの公式サイトで23日、真矢さんが17日に56歳で死去したことが発表された。20年にステージ４の大腸がん、25年には脳腫瘍も発覚、7回の手術や治療を継続してきたといい、