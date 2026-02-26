日本スケート連盟がインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得した。強い絆で注目を集める2人。帰国後の記念撮影では、木原の気遣いがファンの視線を集めた。日本スケート連盟は25日、インスタグラムで「帰国後の記念撮影の様子」として、メダル6個を量産したフィギュア陣の写真を公開した。その中には、木原が中腰になって三浦と高さを