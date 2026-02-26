サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝トーナメント（Ｔ）進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）第２戦は２５日、各地で行われ、１６強が出そろった。前回大会王者のパリＳＧはホームでモナコに２―２で引き分け。２戦合計５―４でフランス対決を制し、１６強進出を決めた。Ｒマドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）に２―１で勝利し、２戦合計３―１で突破。１次リーグ最終節で敗れた相手にリベンジを果た