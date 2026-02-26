２０年から昨季までＤｅＮＡでプレーし、今季から１年１２５万ドル（約２億円＝契約当時のレート）でカブスに加入したタイラー・オースティン内野手（３４）が右膝手術を受けて開幕絶望となったと２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。同サイトによると「カブスは一塁手ブッシュの控え、また左投手相手の代打要員として期待していたが、そのプランを見直さざるを得ない状況になっている。カウンセル監督は２４