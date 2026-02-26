ハル・シティがダービー・カウンティに4-2で勝利も、平河悠の負傷者に泣くイングランド2部ハル・シティに所属するFW平河悠は、不運な負傷によって長期離脱を余儀なくされることになった。チームは現地時間2月24日に行われたリーグ第34節ダービー・カウンティ戦で4-2の勝利を収めたものの、その歓喜に水を差す形で日本人アタッカーの悲報が届いている。英地元紙「ハル・デイリー・メール」の専門サイト「ハル・ライブ」が報じてい