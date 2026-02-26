グループBTS（防弾少年団）のJUNG KOOK（ジョングク）が「世界で最も有名な25人」に選定された。ドナルド・トランプ米大統領やイーロン・マスク・テスラ（Tesla）最高経営責任者（CEO）らもこのリストに含まれた。 18日、全世界の有名人物や場所などを紹介する情報サイト「ワールド・フェイマス・シングス（worldfamousthings）」に「世界で最も有名な25人」のリストが掲載された。K-POP歌手としては唯一、JUNG KOOKが18位にこのリ