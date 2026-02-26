Amazonは26日、モバイル端末向け「Fire TVモバイルアプリ」を刷新。スマホをFire TVのリモコンとして使える従来からの機能に加え、新たにコンテンツの一覧表示や、モバイルアプリ上での検索、ウォッチリストの管理が可能となり、Fire TVをより便利に使えるアプリに進化した。 Fire TVモバイルアプリは、Fire TV Stick、Fire TV Cube、Fire TV 搭載スマートテレビと連携して使えるアプリ。 刷新されたアプリでは、テ