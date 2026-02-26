教育旅行で栃木県内を訪れている台湾の高校生たちが２５日、那須烏山市の高校を訪れ生徒たちと交流しました。 那須烏山市の烏山高校を訪れたのは台湾の台南市にある南光高級中学の生徒３３人です。 県では２０１５年度から外国人観光客を誘客する事業の一環で、海外からの教育旅行の受け入れに取り組んでいて今回が５７例目です。 はじめに行われた歓迎会では、有志で集まった烏山高校の生徒の代表が挨拶をしたほか、台湾の生徒