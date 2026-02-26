２５日は朝から栃木県内各地で雨となりました。宇都宮で１日に１０ミリ以上のまとまった雨が降るのは２カ月ぶりだということです。 ２５日の栃木県内は前線と湿った空気の影響で午後７時までの２４時間に降った水の量は、真岡で２１．５ミリ高根沢で１９．０ミリ宇都宮で１８．５ミリが観測されています。 宇都宮地方気象台によりますと、宇都宮で１日に１０ミリ以上のまとまった雨が降るのは２０２５年の１２月２４日以来２か月