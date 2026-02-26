栃木県議会の通常会議は２４日一般質問が行われ、２つの会派から３人の議員が県の考えを質しました。 登壇したのは、とちぎ自民党議員会の佐藤晴彦議員、民主市民クラブの山田みやこ議員、とちぎ自民党議員会の板橋一好議員の３人です。 このうち板橋議員は、県庁と周辺の整備について質問しました。 現在の県庁本庁舎は、２００７年１２月に建て替えが完了しています。 当初新庁舎に入る予定が建物の規模が小さくなったため、