赤色灯26日午前8時20分ごろ、滋賀県警東近江署員が傷害事件の容疑者として逮捕するため同県東近江市の男（53）が住む集合住宅を訪れたところ、男が捜査員の腕をドライバーのような物で突き刺し軽乗用車で南西方向へ逃走した。捜査員は軽傷。県警は傷害容疑で行方を捜査し、同県近江八幡市内で身柄を確保した。住居侵入の疑いで現行犯逮捕し、公務執行妨害の疑いも視野に調べる。県警によると、男は東近江市の無職増倉順二容疑