栃木県内の神社の御朱印を一堂に集めた展示会が２５日から宇都宮市の商業施設で始まりました。 この展示会は、神社に足を運ぶきっかけにしてもらおうと４０歳以下の神職で組織する「栃木県青年神職むすび会」が毎年開催しているもので１０回目になります。 会場のジョイフル本田宇都宮店２階催事場には栃木県内の神社１０３社の御朱印が展示されています。 こちらは、大田原市にある那須神社の御朱印です。 平家物語に