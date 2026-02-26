税金の大切さなどをテーマにした短歌の表彰式が２４日、宇都宮市で開かれました。 「税の百人一首」は宇都宮の５代目城主宇都宮頼綱が小倉百人一首の起源と深いつながりがあることにちなんで実行委員会が毎年募集しているものです。 宇都宮税務署管内の宇都宮市と上三川町に住んでいる人や通学している人から１６０５の作品が寄せられ、３３の作品が入賞しました。 このうち小学生の部では宇都宮市の西原小学校６年の田中