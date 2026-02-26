危険な走行をしていた自転車を止めて指導する警視庁の警察官＝2024年、東京都千代田区2025年の自転車事故は6万7470件（前年比61件減）あり、約7割で安全をよく確認しないなどの法令違反があったことが26日、警察庁のまとめで分かった。歩行者との事故は3269件（同226件増）で直近10年で最多となった。事故防止を目的に、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が4月から始まり、警察は