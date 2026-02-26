滋賀県警によると26日午前8時20分ごろ、東近江署員が傷害事件の容疑者として逮捕するため同県東近江市の無職男（53）の自宅を訪れたところ、男が捜査員の腕をドライバーのような物で突き刺し軽乗用車で逃走した。