旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■お祝いに正解：サクラダイ難易度：★★☆☆☆見た目の美しさも魅力ですサクラダイは、一般にはマダイのことを春に呼ぶ季節名です。マダイと別種ではなく、あくまで春にとれるマダイを指す呼び名です。春の産卵期を前に体色がやや鮮やか