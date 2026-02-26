◆グランド ハイアット 東京の春限定アフタヌーンは“庭園で遊ぶうさぎ”がテーマ。うさ耳バンズのバーガーやキャロットケーキも！グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、2026年4月1日（水）から5月31日（日）の期間限定で、春の訪れを祝う「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」を開催。テーマは、新緑がきらめく春の庭園で遊ぶうさぎたち。うさぎモチーフのキャロットケーキ