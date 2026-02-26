◆オズモールアワード・アフタヌーンティー予約数1位！ANAインターコンチネンタルホテル東京の編集部レポ。いちごスイーツに感動オズモールアワードのアフタヌーンティー予約数1位、おひとりさま予約数8位を獲得した、ANAインターコンチネンタルホテル東京「アトリウムラウンジ ＆ ジュネヴァ ロビーバー」。こちらは天井高約14mにも及ぶ開放的な吹き抜けが印象的。今回は、編集部が「ストロベリー・アフタヌーンティー」を体験！