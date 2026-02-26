滋賀県警によりますと、２６日午前８時２０分ごろ、東近江市に住む傷害事件の容疑者の男を逮捕しようと、自宅を訪れたところ、男が捜査員の腕にドライバーのようなものを突き刺して、逃げたということです。警察によりますと、男は５３歳でグレーの服を着て、茶色の軽自動車に乗って逃げているということです。警察は、地域住民に「自宅の施錠をするとともに、不要不急の外出を避けるよう」注意を呼びかけています。