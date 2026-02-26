国民民主党が高市政権と距離を取り、新たな立ち位置を模索し始めている。玉木代表は「対決より解決」を掲げ、「年収の壁」の引き上げなどでは政府・与党との連携で政策実現を図ってきたが、２５日の国会審議では高市首相に厳しく迫り、独自政策をアピールする姿勢を鮮明にした。（薦田大和、森山雄太）「心配な点が多々あるので懸念を１０個申し上げる。誠実な答弁をお願いしたい」。玉木氏は２５日の衆院代表質問でこう訴え、