26日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円近辺で取引された。午前10時現在は前日比8銭円安ドル高の1ドル＝155円99銭〜156円ちょうど。ユーロは42銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円35〜38銭。前日に政府が公表した日銀の審議委員案で金融緩和を志向する「リフレ派」とされる2人が選ばれたことから、早期の追加利上げ観測が後退し、円を売る動きがやや優勢となった。市場では「為替介入への警戒感もある」（外為ブ