去年7月17日に熊本県宇城市の住宅で高齢女性の遺体が居間で見つかった事件で、警察は、41歳の男を殺人の疑いで送検しました。 【写真を見る】【速報】女性の首を圧迫して殺害したか41歳の男を殺人容疑で送検熊本県宇城市松橋町 昨日（25日）、送検されたのは、宇城市松橋町曲野の41歳の無職の男です。 警察によりますと、男は、去年7月17日未明ごろ、住宅内で大谷美智子さん（72）の首を圧迫するなどの暴行を加えて殺害した