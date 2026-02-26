フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。試合前のルーティーンについて語った。MCの黒田みゆアナから「SNSで話題になっていたのが試合前のルーティンの映像。ルーティンってあったりするんですか？」と質問を受けた。中井は「試合前はウサギのティッシュケースの手を握ってトリプルアクセルのイメージを作ったりして、ほっぺを