ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュアで銅メダルを獲得した中井亜美が２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。将来なりたい職業を明かし、スタジオを驚かせた。この日は中井が生出演するとあって、番組では街頭で、中井への質問を聞いた。その中で、フィギュアをやっていなかったらどんな職業に？という質問があり、中井は「自分自身、メークとか、髪の毛をアレンジしたりするのが好きなので、将来、ヘアメイクさ