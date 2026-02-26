川崎市中原区の県道で、20代から30代くらいとみられる男性が車にはねられ死亡しました。車は現場から逃走していて、警察が死亡ひき逃げ事件として捜査しています。【映像】事故現場の様子中原区木月の県道できのう（25日）、「ドンという音がしたので振り返ったら人が倒れていた」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、20代から30代くらいとみられる男性が、横浜方面から東京方面に向かって走っていた車に