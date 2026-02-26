前編◆フォルティウスのライバルたちが見たミラノ五輪「また別の見方ができた」と藤澤五月＞＞2025年日本選手権準優勝の北海道銀行は、ミラノ・コルティナ五輪観戦のため、中島未琴、山本冴、仁平美来、田畑百葉の４選手が現地まで足を運んだ。出場国はグランドスラムや海外ツアーで対戦したことのあるチームばかりだが、スキップの仁平はまず「オリンピックの空気はグランドスラムと似ているようで全然違う」と感じたという。