ミラノ・コルティナ五輪が閉幕した。カーリング女子は、スウェーデンが金メダルに輝き、スイスが銀メダル、カナダが銅メダルを獲得した。女子日本代表のフォルティウスはラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）でスイスに勝つなど世界で戦えるポテンシャルは見せたが、２勝７敗の８位に終わった。チームはイタリアから帰国し、しばらく休養をとってから６月に横浜で開催される日本選手権に向けて再始動する予定だ。その日本