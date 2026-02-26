与田剛が明かす2009年WBC 守護神交代の真相（後編）それは第２回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表監督に、原辰徳の就任が決まってからまだ10日も経たない頃のことだった。与田剛の携帯電話に、見知らぬ番号から着信が入った。「普段は知らない番号には出ないんですが、なぜかあの時は通話ボタンを押しちゃったんですよね」すると、受話器の向こうから聞き覚えのある張りのある澄んだ声が響いた。「与田く