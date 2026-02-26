会社でどんな人と積極的に交流すると自分の成長につながるのか。マーケティングコンサルタントで会社経営者の宮脇啓輔さんは「自分よりレベルの高い人たちと日常的に接していると自分の思考や行動の基準が引き上げられるが、かえって重要なスキルが身に付かないリスクもある」という――。※本稿は、宮脇啓輔『できる人が大事にしている 複利で伸びる仕事術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。■