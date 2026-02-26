与田剛が明かす2009年WBC 守護神交代の真相（前編）３月22日（現地時間）、ロサンゼルスのドジャースタジアム。第２回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のアメリカ戦の８回表。マウンド上の馬原孝浩は苦しんでいた。四球を挟んで二塁打を２本浴び、６対２と４点あったリードは２点差まで詰め寄られていた。地元アメリカの逆転を信じる大歓声が、スタジアム全体を激しく揺らしていた。2009年WBC準決勝のアメリカ