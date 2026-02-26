相続での揉めごとは他人事ではない。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「特にきょうだい間は揉めやすい。絶縁状態になるケースもたくさん目にしてきた」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーを考慮して、事実関係の一部を変更しています。あらかじめご了承ください。写真＝iStock.com／kazu