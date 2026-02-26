木村和司伝説〜プロ第１号の本性連載◆第２回：金田喜稔評（２）JSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車、Jリーグ発足後の横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）で活躍し、日本代表の攻撃の柱としても輝かしい実績を残してきた木村和司氏。ここでは、そんな稀代のプレーヤーにスポットを当て、その秀逸さ、知られざる素顔に迫っていく――。金田喜稔氏（前列一番右）と木村和司氏（前列右から３番目）が在籍していた県立広島工業高校