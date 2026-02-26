ららぽーと名古屋みなとアクルスは3月7日〜29日、人気TVアニメ『メダリスト』とのコラボイベントを開催する。TVアニメ『メダリスト』とのコラボイベント期間中は、物語の舞台である名古屋市港区という特性を活かし、ファンが作品世界へ深く没入できる多彩な企画を展開する。館内には、同イベント限定の描き下ろしビジュアルを使用したフォトスポットを設置。フィギュアスケートの「キスアンドクライ」を再現したフォトスポットも登