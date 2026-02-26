大阪・読売テレビは２５日、同局内で新番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜午前５時、３月３０日放送開始）の発表会を行った。同局が新しい朝番組を開始するのは２０１０年３月放送開始の「朝生ワイドす・またん！」以来１６年ぶり。「じゅーっと！」は関西と全国の最新ニュースや天気を伝えるほか、関西のピックアップしたエリアから中継を実施するなど、「関西」に密着した朝番組だ。メインＭＣは、フリーア