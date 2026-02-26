金原瑞人さん『赤毛のアン』の主人公アンの瞳は、住まいの屋根の色同様、緑色だった。映画「理由なき反抗」のジェームズ・ディーンが着ていたのはジャンパーでなく、ジャケット。かつて小説の大切な小道具だったたばこは、サリンジャーの短編集なら、ほぼどの作品にも登場する――。ヤングアダルト小説を始めとしたフィクション、ノンフィクションあわせて約６６０冊（共訳、絵本、文庫含む）の邦訳書をもつ翻訳界のベテランが