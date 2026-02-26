Galaxy S26シリーズやGalaxy Buds4シリーズがGalaxy Harajukuなどで2月26日より展示！既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは26日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品としてフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」、完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4」および「Galaxy Buds4 Pro」（ともにSamsun